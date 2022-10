Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 08:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA IN CORSO TRA CASTEL MADAMA E L’AQUILA OVEST, UN INVITO ALLA PRUDENZA QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO, AL MOMENTO LA CIRCOALZIONE E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE SUBLACENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA NEL COMUNE DI GUARCINO: FINO AL PROSSIMO 22 OTTOBRE SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)DEL 1 OTTOBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA IN CORSO TRA CASTEL MADAMA E L’AQUILA OVEST, UN INVITO ALLA PRUDENZA QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; RIGUARDO AL TRAFFICO, AL MOMENTO LA CIRCOALZIONE E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE SUBLACENSE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA NEL COMUNE DI GUARCINO: FINO AL PROSSIMO 22 OTTOBRE SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Pinciano, da lunedì per lavori via Aldrovandi sarà a senso unico nel tratto a scendere da vi… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani dalle 12,30 all'Olimpico si gioca Lazio-Spezia: la mobilità - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani pomeriggio a Ostia Antica manifestazione culturale su viale dei Romagnoli, t… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Oggi metropolitane attive sino all'1,30 di notte. Da ricordare che il sabato (così come il v… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Questa mattina corteo in Centro, tra piazza della Repubblica, via Cavour e i Fori Imperiali… -