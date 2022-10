Ultime Notizie – Calenda-Picierno | nuovo round social – Adnkronos com

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 1 ottobre 2022)botta e risposta viatra Carloe Pina. Dopo le scintille sul caso Richetti, questa volta il dialogo via Twitter è incentrato sulla questione della rappresentanza femminile nei gruppi parlamentari appena eletti nel Pd e nel Terzo Polo. “Hanno fucilato @MatteoRichetti sulla base di uno scoop falso di Fanpage. Hanno detto che difendersi da una calunnia anonima era maschilismo. Hanno rivendicato il ruolo del PD nella promozione delle donne. Ora sul numero di donne elette tacciono. Ipocrisie elettorali”, scrivemettendo in copia nel suo Tweet proprio. La replica della vice presidente del Parlamento Ue, del Pd, si fa attendere poco: “Hai usato il Pd come autobus, il Parlamento Ue come un taxi e ora non finirai il mandato per tornare a Roma, ...