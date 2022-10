Totoministri, per Salvini ipotesi Trasporti. La Camera a Molinari e il Senato a La Russa (Di sabato 1 ottobre 2022) «Come va la formazione del governo? Ci vuole un incarico per formarlo». Giorgia Meloni si muove con prudenza. Anche perché il primo step, che precederà il battesimo del... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 ottobre 2022) «Come va la formazione del governo? Ci vuole un incarico per formarlo». Giorgia Meloni si muove con prudenza. Anche perché il primo step, che precederà il battesimo del...

borghi_claudio : In questi bei momenti dove ci si diverte con il noiosissimo gioco del #totoministri forse vale la pena riflettere c… - andvaccaro : RT @ultimora_pol: Totoministri: #Stefani possibile futuro ministro per la disabilità, ruolo che ricopre anche nel governo Draghi. @ultimor… - NegAdriana : RT @Barbapapoo: Premiamo per una volta la competenza...Santanchè alle opere pubbliche. #totoministri - NegAdriana : RT @rozzo_barone: vorrei tra le tante cose che il #movimento5s nelle prime sedute parlamentari chiedesse una commissione d'inchiesta per ve… - NegAdriana : RT @Valerio864dd: Una volta ho montato velocemente una scarpiera Ikea. Mi candido per il ministero dell'Istruzione. (Arriva leggermente d… -