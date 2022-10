Torino | Lukic | «Dobbiamo essere più furbi e dimostrare carattere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole dinel prepartita di Napoli: «Purtroppo prendiamo gol sempre nei minuti finali,gestirli meglio»ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio di inizio di Napoli-. Di seguito le sue parole. «Purtroppo prendiamo gol sempre nei minuti finali,gestirli meglio. Per meparlare tra di noi in campo,piùpiù. Il mister non c’entra nulla, è una cosa che riguarda noi. Abbiamo parlato tanto di questo e sono sicuro che il problema si risolverà». L'articolo proviene da Calcio News 24.