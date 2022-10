Stipendi arretrati ai dipendenti di Trotta Bus: la nota della Lega sannita (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega sannita esprime solidarietà ai dipendenti di Trotta Bus Service che ancora non ricevono la retribuzione dell’ultima mensilità. “È vergognoso perché l’episodio non è isolato ma segue i numerosissimi, identici, precedenti. Speriamo che di non dovere ascoltare anche questa volta, come sempre in passato, roboanti dichiarazioni dell’amministrazione comunale, che ha anche accordato una ulteriore proroga del servizio in favore della società inadempiente, con le quali si accrediterà come l’artefice della soluzione di un problema che, viceversa, ha contribuito e contribuisce ad alimentare. È inevitabile che se non paga la società assegnataria l’ente se ne deve fare carico, non interviene certamente per fare un favore. E basta parlare della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaesprime solidarietà aidiBus Service che ancora non ricevono la retribuzione dell’ultima mensilità. “È vergognoso perché l’episodio non è isolato ma segue i numerosissimi, identici, precedenti. Speriamo che di non dovere ascoltare anche questa volta, come sempre in passato, roboanti dichiarazioni dell’amministrazione comunale, che ha anche accordato una ulteriore proroga del servizio in favoresocietà inadempiente, con le quali si accrediterà come l’arteficesoluzione di un problema che, viceversa, ha contribuito e contribuisce ad alimentare. È inevitabile che se non paga la società assegnataria l’ente se ne deve fare carico, non interviene certamente per fare un favore. E basta parlare...

