Stai attento | così ti rubano le password e non te ne accorgi! E’ facilissimo purtroppo

haruopazz : @micheleinsano stai sempre attento ?? - martimessi9 : RT @EvaEspo31491090: @hamsik911 Inventare con tanto di virgolettato può essere usato contro di te. Stai attento a cosa scrivi. Sei un fake… - EvaEspo31491090 : @hamsik911 Inventare con tanto di virgolettato può essere usato contro di te. Stai attento a cosa scrivi. Sei un fa… - karolrezni : CHARLIE STAI ATTENTO PER FAVORE - milijana_m : @Hondashstari Stai attento al fuoco ???? -

Questa carta ti dice che dovresti stare piùcon tutto ciò di cui parli perché quello che ... Pensi molto a un amore passato, provi a parlargli ein pace. Prenditi cura dei tuoi soldi e ...Uno di questi riguarda in principino George che, per intimorire un amichetto che si mostrava particolarmente spavaldo con lui, lo avrebbe rimesso in riga con queste parole: 'perché mio ...