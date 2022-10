Saman Abbas, la rivelazione del cugino: “Abbiamo giurato sul Corano” (Di sabato 1 ottobre 2022) Ormai non sembrano esserci più dubbi su cosa sia accaduto a Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia), dove viveva con la famiglia, il 30 aprile 2021. Sin da subito, infatti, si è pensato che a ucciderla fosse stato uno dei suoi parenti a causa della sua scelta di non voler sottostare a un matrimonio combinato dai suoi genitori, ipotesi confermata da uno dei suoi cugini. Ikram Ijaz, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, avrebbe infatti detto che la giovane sarebbe stata strangolata e poi fatta a pezzi, per poi gettare i resti del suo corpo nel Po. Nel corso del suo racconto il ragazzo avrebbe inoltre parlato di un giuramento sul Corano fatto da tutti i familiari che hanno preso parte al delitto e lo hanno così avvallato. Almeno inizialmente, infatti, sarebbe stata ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 1 ottobre 2022) Ormai non sembrano esserci più dubbi su cosa sia accaduto a, la 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia), dove viveva con la famiglia, il 30 aprile 2021. Sin da subito, infatti, si è pensato che a ucciderla fosse stato uno dei suoi parenti a causa della sua scelta di non voler sottostare a un matrimonio combinato dai suoi genitori, ipotesi confermata da uno dei suoi cugini. Ikram Ijaz, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, avrebbe infatti detto che la giovane sarebbe stata strangolata e poi fatta a pezzi, per poi gettare i resti del suo corpo nel Po. Nel corso del suo racconto il ragazzo avrebbe inoltre parlato di un giuramento sulfatto da tutti i familiari che hanno preso parte al delitto e lo hanno così avvallato. Almeno inizialmente, infatti, sarebbe stata ...

LaVeritaWeb : Nell’inchiesta sulla giovane di origine pachistana sparita nel nulla a Novellara compare un’intercettazione che rap… - Open_gol : Più si avvicina il processo per l’omicidio della 18enne pachistana, previsto per febbraio 2023, più i due cugini e… - 361_magazine : Saman Abbas, il padre vive libero e tranquillo in Pakistan - Sanson538 : Saman Abbas, il cugino in carcere: “Giurammo sul Corano di non rivelare mai il delitto” - avespartacus : RT @QuiMediaset_it: Nel nuovo appuntamento con @QuartoGrado i casi di i casi di Saman Abbas e Alessia Pifferi. Conduce @GianluigiNuzzi con… -