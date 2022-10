Razzismo e neofascismo per una fase piena di pericolo | l' attacco choc dell' Anpi a Fdi

MangelaVilo : @Michela__soy @fedelambert1 No, ma è stata più furba. Sempre mercato del pesce rimane, ma quella è propaganda. Pecc… - GalViola : Andate a votare domani e votate con la testa. No al razzismo, omofobia, odio, neofascismo e populismo. Buon voto ?? -

Altalex

Ai tempi bui del, negli anni '70, quando in Grecia avevano preso il potere i colonnelli,...dell'impegno antifascista sempre in prima linea nel denunciare episodi di antisemitismo e...Si comincia oggi alle 18 con un approfondimento sul fenomeno delin Italia di Paolo ... parafrasando il titolo di un suo celebre libro ("Ilspiegato a mia figlia"), questa volta ... Scioglimento di gruppi fascisti: le leggi in vigore Una riflessione sul valore della memoria nella costruzione del futuro di una comunità. E' l'obiettivo della due giorni "Il futuro della memoria" organizzato oggi e domani da Cantiere Bologna insieme a ...