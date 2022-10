Pagelle Inter-Roma 1-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) Le Pagelle di Inter-Roma 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Al Meazza due squadre ferite cercano il riscatto in questa super sfida da vincere a tutti i costi per dare e darsi un segnale. La sblocca Dimarco, la ribaltano Dybala prima e Smalling poi per la vittoria giallorossa che acuisce la crisi nerazzurra. Di seguito ecco le Pagelle della partita. Inter (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 5.5, Acerbi 5.5, Bastoni 5.5 (36’st Gosens sv); Dumfries 6 (36’st Bellanova sv), Barella 6, Asllani 6 (32’st Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6 (32’st Correa 5.5), Dimarco 7 (43’st Carboni sv); Dzeko 6, Lautaro Martinez 6.5. In panchina: Onana, Stankovic, Botis, ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per l’ottava giornata di. Al Meazza due squadre ferite cercano il riscatto in questa super sfida da vincere a tutti i costi per dare e darsi un segnale. La sblocca Dimarco, la ribaltano Dybala prima e Smalling poi per la vittoria giallorossa che acuisce la crisi nerazzurra. Di seguito ecco ledella partita.(3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 5.5, Acerbi 5.5, Bastoni 5.5 (36’st Gosens sv); Dumfries 6 (36’st Bellanova sv), Barella 6, Asllani 6 (32’st Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6 (32’st Correa 5.5), Dimarco 7 (43’st Carboni sv); Dzeko 6, Lautaro Martinez 6.5. In panchina: Onana, Stankovic, Botis, ...

