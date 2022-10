Napoli-Torino 2-0 al 12esimo: doppietta di Anguissa (VIDEO) (Di sabato 1 ottobre 2022) Anguissa protagonista dell’inizio di Napoli-Torino. doppietta in dodici minuti. Due gol nati dal gioco, dall’idea di costruire il gioco da lontano. Il primo con Raspadori che viene a centrocampo e apre a sinistra per Mario Rui: ottima sovrapposizione con Kvara, cross del portoghese e Anguissa si inserisce e di testa segna da centravanti con tocco sul secondo palo. È un gol nato da idee di Spalletti. Così come il secondo che nasce con la costruzione dal basso, passaggio rischioso di Meret, Anguissa difende benissimo il pallone, lo appoggia a Politano che lo gira per il centrocampista che è nella sua metà campo e ha davanti a sé oltre cinquanta metri di campo. Il Torino di Juric è in pressing, non riesce a chiudere e il camurenense arriva indisturbato in porta e batte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022)protagonista dell’inizio diin dodici minuti. Due gol nati dal gioco, dall’idea di costruire il gioco da lontano. Il primo con Raspadori che viene a centrocampo e apre a sinistra per Mario Rui: ottima sovrapposizione con Kvara, cross del portoghese esi inserisce e di testa segna da centravanti con tocco sul secondo palo. È un gol nato da idee di Spalletti. Così come il secondo che nasce con la costruzione dal basso, passaggio rischioso di Meret,difende benissimo il pallone, lo appoggia a Politano che lo gira per il centrocampista che è nella sua metà campo e ha davanti a sé oltre cinquanta metri di campo. Ildi Juric è in pressing, non riesce a chiudere e il camurenense arriva indisturbato in porta e batte ...

