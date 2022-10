LIVE – Sinner-Rune 7-5 4-5, semifinale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 1 ottobre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rune, incontro valevole per la semifinale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). L’altoatesino va a caccia della terza finale consecutiva (l’ottava in carriera) nella capitale bulgara, dove nelle ultime due edizioni è riuscito a sollevare al cielo il trofeo. Davanti a lui c’è il giovane danese, che agli ottavi di finale ha sbarrato la strada a Lorenzo Sonego mentre ai quarti è uscito vincitore da una dura battaglia contro il bielorusso Ivashka. Tra i due non ci sono precedenti. La velocità della superficie sembrerebbe favorire la pesantezza di palla dell’azzurro contro un avversario molto solido ma che predilige i manti un po’ più lenti. Jannik al momento deve ancora perdere un set. Nelle sue prime due uscite ha ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’altoatesino va a caccia della terza finale consecutiva (l’ottava in carriera) nella capitale bulgara, dove nelle ultime due edizioni è riuscito a sollevare al cielo il trofeo. Davanti a lui c’è il giovane danese, che agli ottavi di finale ha sbarrato la strada a Lorenzo Sonego mentre ai quarti è uscito vincitore da una dura battaglia contro il bielorusso Ivashka. Tra i due non ci sono precedenti. La velocità della superficie sembrerebbe favorire la pesantezza di palla dell’azzurro contro un avversario molto solido ma che predilige i manti un po’ più lenti. Jannik al momento deve ancora perdere un set. Nelle sue prime due uscite ha ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Rune 5-4 semifinale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Rune #semifinale #Sofia #2022: - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Al via la seconda #semifinale tra #Sinner e #Rune, chi vince sfida #Huesler, che h… - maryemanuel7532 : RT @SSportNetwork: #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Niente finale tutta italiana in Bulgaria: #Musetti si arrende a sorpresa allo svizzero… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Niente finale tutta italiana in Bulgaria: #Musetti si arrende a sorpresa allo sviz… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Tutto pronto per la prima #semifinale tra #Musetti e lo svizzero #Huesler, seguila… -