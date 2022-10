LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: Guarnieri nella fuga a cinque, gruppo a 3’30” (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) sono nel tratto in discesa. -100 chilometri al traguardo. 13.38 Il gruppo si sta avvicinando, ora è a 2’58”. 13.35 Dopo una quindicina di chilometri di pianura, inizierà la salita della Medelana. 13.33 Ora un tratto pianeggiante prima di una lunga discesa. 13.31 Ritardo del gruppo di 3’30” sulla cima del Ca’ Bortolani. 13.27 Gli attaccanti: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 13.23 Molto probabilmente i primi movimenti nel ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo(Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) sono nel tratto in discesa. -100 chilometri al traguardo. 13.38 Ilsi sta avvicinando, ora è a 2’58”. 13.35 Dopo una quindicina di chilometri di pianura, inizierà la salita della Medelana. 13.33 Ora un tratto pianeggiante prima di una lunga discesa. 13.31 Ritardo deldi” sulla cima del Ca’ Bortolani. 13.27 Gli attaccanti: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo(Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 13.23 Molto probabilmente i primi movimenti nel ...

