Lazio | le richieste di Sarri dal mercato

(Di sabato 1 ottobre 2022) Maurizioha bisogno di rinforzi per la sua: nella prossima sessione dichiede un terzino sinistro e un vice Immobile Maurizioha le idee molto chiare per quanto riguarda ildellain vista della prossima sessione di gennaio. Come riporta Tuttosport, il tecnico ha chiesto un terzino sinistro e un vice Immobile, caselle rimaste scoperte dopo l’estate (anche se il tecnico sta lavorando molto sull’ipotesi Cancellieri centravanti). Per quanto riguarda l’esterno sinistro, il nome fatto è quello di Parisi dell’Empoli, considerato dal tecnico un vero e proprio talento. Per quanto riguarda il vice Immobile, si è spesso fatto il nome di Caputo ma l’età del calciatore non convince. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI A ...