Iran | a Milano protesta e canti donne per Paese libero

canti tradizionali per invocare la libertà e la democrazia, urla per chiedere una rivoluzione pacifica, cartelli per denunciare le violenze del regime: centinaia di donne Iraniane, fra cui anche una ...

