Il dolce messaggio del figlio di Marco Bellavia per il suo papà Anche Cristina d’Avena interviene

(Di sabato 1 ottobre 2022) Qualcuno nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha capito che fare il branco non è la cosa migliore in un reality. Ma nonostante questo, non cambia direzione. Pensiamo aQuaranta che si è detta cerca del fatto che lunedì sera a lasciare il gioco sarà Ciacci, perchè ormai, è diventato la vittima. Vittima è la parola con la quale l’ex conduttore è stato etichettato. Vittima perchè è stato totalmente isolato da un gruppo di persone insensibili e a tratti disumane, che non ne hanno compreso le fragilità e sono state crudeli, nell’escluderlo, rifiutarlo, umiliarlo. In queste ore, a parte qualche eccezione, nella casa del Grande Fratello VIP 7 abbiamo visto tutto quello che non dovrebbe accadere in un reality che dovrebbe regalarci storie, esempi, leggerezza. Cosa sarebbe successo a Daniele Bossari, ad esempio, se nella ...