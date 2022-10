Gas | flop del Consiglio europeo | niente price cap per ora

Leggi su quifinanza

(Di sabato 1 ottobre 2022) La UE trova l’accordo sul “pacchetto” di misure comuni per contrastare gli aumenti del prezzo dell’energia e del gas, ma non sul “cap”, cioè sul tetto da imporre al prezzo del gas, che rappresenta l’elemento di divisione fra la Germania, dichiaratamente ostile a questa soluzione, ed i 14 Paesi, fra cui l’Italia, che lo avevano proposto e sostenuto in una lettera inviata a Bruxelles. E’ questo in estrema sintesi l’esito deldell’energia che si è tenuto ieri in Lussemburgo. Tutti uniti sul “pacchetto” anti rincari I ministri dei Ventisette hanno raggiunto un accordo “politico” sul primo pacchetto di misure contro i rincari dei prezzi energetici, che la Commissione europea aveva anticipato il 14 settembre scorso. Un pacchetto che si propone di mitigare i prezzi elevati dell’elettricità e consiste essenzialmente in ...