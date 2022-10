Equitazione | Finali Nations Cup Barcellona 2022 | il Messico vince la Challenge Cup

(Di sabato 1 ottobre 2022) IllaCup, secondo segmento dellediCupdi, specialità salto, in scena questa settimana a(Spagna). Nicolas Pizarro (su Oak Grove’s Enkidu), Andreas Azcarraga (su Contenderos 2), Fernando Martinez Sommer (su High Five) e Manuel Gonzalez Dufrane (u Hortensia Va De Leeuwerk) si sono imposti registrando rispettivamente i tempi di 85.34, 84.88 e 80.31, ricevendo soltanto una penalità da parte della giuria. Quattro invece le penalità della compagine svedese, seconda classificata davanti al Brasile, terzo con sette penalità., JumpingCup Final: delineate le otto qualificate, Belgio e Svizzera si contendono il pass ...

