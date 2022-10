Elodie: “Sono una donna di sinistra. Meloni? Spero non si torni indietro sui diritti” (Di sabato 1 ottobre 2022) Come sempre, non le manda a dire Elodie, artista poliedrica e che non si nasconde dietro un dito quando si tratta di prendere posizione, in particolare sui diritti. Ospite di Propaganda Live, la cantante ha detto la sua dopo le elezioni del 25 settembre che hanno sancito il netto successo di Fratelli d’Italia: “Sono una donna di sinistra. Ha vinto Giorgia Meloni, farà quello che deve fare, sperando che non si torni indietro sui diritti acquisiti. Basta, per il resto vedremo”. “Sono nata e cresciuta in periferia, mi Sono sempre ritrovata a sinistra. Mio padre mi ha cresciuto con valori della sinistra che dovrebbe essere vicina ai diritti e dovrebbe ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022) Come sempre, non le manda a dire, artista poliedrica e che non si nasconde dietro un dito quando si tratta di prendere posizione, in particolare sui. Ospite di Propaganda Live, la cantante ha detto la sua dopo le elezioni del 25 settembre che hanno sancito il netto successo di Fratelli d’Italia: “unadi. Ha vinto Giorgia, farà quello che deve fare, sperando che non sisuiacquisiti. Basta, per il resto vedremo”. “nata e cresciuta in periferia, misempre ritrovata a. Mio padre mi ha cresciuto con valori dellache dovrebbe essere vicina aie dovrebbe ...

