Domenica 2 ottobre grande chiusura con l’Alexanderplatz Jazz Orchestra per Jazz & Image al Parco del Celio Colosseo (Di sabato 1 ottobre 2022) ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND Image presenta Jazz & Image LIVE @ Colosseo 2002 Parco del Celio (tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna) Domenica 2 ottobre 2022 ore 21,00 ALEXANDERPLATZ Jazz Orchestra Domenica 2 ottobre, grande chiusura dell’edizione 2022 di Jazz & Image con l’Alexanderplatz Jazz Orchestra, formazione costituita da 23 giovani musicisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022) ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUNDpresentaLIVE @2002del(tratto Vialedele ViaVibenna)2022 ore 21,00 ALEXANDERPLATZdell’edizione 2022 dicon, formazione costituita da 23 giovani musicisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il ...

RadioR101 : È ufficiale???? @GiuliaSalemi93 entra a fare parte della grande famiglia di R101????? ?? Dal 1 ottobre, ogni sabato e… - juventusfc : ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - Agenzia_Ansa : 'Facciamo sparire la Sclerosi multipla con un sacchetto di mele'. Questo l'appello lanciato da Aism, Associazione I… - foodsciencefest : Degustazione di @GranaPadanoDOP per bambini al #foodscience2022! Appuntamento anche domenica 2 ottobre alle 15.00… - Fra7russo : RT @Rewritersmag: Nasce #ReWorld, #startup a vocazione sociale per progettare nuovo #mondoimprenditoriale ed industriale in linea con diret… -