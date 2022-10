Crolla il tetto della tribuna: i tifosi del Colo Colo cadono nel vuoto | VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Momenti di grande paura nel mondo del calcio. Un grave episodio si è verificato all’Estadio Monumental David Arellano durante la sfida tra Colo-Colo e Universidad Catolica di Prima Divisione cilena. Si è verificata la caduta di due cartelloni pubblicitari e i tifosi sono rimasti feriti. I cartelloni sono caduti sugli spalti e l’incidente ha portato all’infortunio di 14 tifosi. Le riprese VIDEO condivise su Twitter hanno mostrato diversi fan a rischio caduta dopo il crollo. Secondo quanto riferito, il personale medico si è subito recato sul posto per soccorrere i tifosi feriti. Los hinchas de Colo Colo realizaban un ‘arengazo’, cuando colapsó el techo de una de las ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 ottobre 2022) Momenti di grande paura nel mondo del calcio. Un grave episodio si è verificato all’Estadio Monumental David Arellano durante la sfida trae Universidad Catolica di Prima Divisione cilena. Si è verificata la caduta di due cartelloni pubblicitari e isono rimasti feriti. I cartelloni sono caduti sugli spalti e l’incidente ha portato all’infortunio di 14. Le ripresecondivise su Twitter hanno mostrato diversi fan a rischio caduta dopo il crollo. Secondo quanto riferito, il personale medico si è subito recato sul posto per soccorrere iferiti. Los hinchas derealizaban un ‘arengazo’, cuando colapsó el techo de una de las ...

