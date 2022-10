Cividale-Castelmonte | domenica 2 ottobre la gara

Leggi su udine20

(Di sabato 1 ottobre 2022) Su Osella il trentino, vincitore nel 2021, ferma il cronometro a 3’15’’18. Faggioli attardato. Tra le storiche il più veloce è Michele Massaro (Bmw M3 E30), anche lui primo l’anno scorso Dalle 9 di domani si corre per la vittoria. Alla cronoscalata è consentito l’accesso al pubblico Non si scherza più, domani, alla, cronoscalata che festeggia la sua 45esima edizione e valida quest’anno per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Nord a coefficiente 1,5, il campionato del Centro Europa (FIA CEZ), il Trofeo di Zona Velocità in Salita Autostoriche (TASZ) e il Campionato del Friuli Venezia Giulia. La competizione, allestita da Red White, scatta alle 9 di domattina e si sviluppa in1 e2 sia per le auto storiche sia per le auto moderne. La strada verrà chiusa un’ora prima del ...