Cerume: il suo colore rivela la tua salute, controlla bene (Di sabato 1 ottobre 2022) Di che colore è il tuo Cerume? Lo sapete che non tutti sono uguali? Come la pulizia dei denti e del viso anche quelle delle orecchie è indispensabile. Pochi sanno però che il Cerume contenuto all’interno delle nostre orecchie oltre ad essere importante, rivela anche le condizioni di salute che abbiamo. Infatti, esistono diversi colori e ognuno corrisponde a qualcosa. Quando dobbiamo allora preoccuparci? Andiamo a vedere insieme tutti i consigli. Cerume (web)Cerume: quanto è importante tenere sotto controllo il colore e l’odore Quello che consigliano i medici prima di tutto è la prevenzione. In ogni caso, per ogni parte del nostro corpo è sempre meglio prevenire prima che si arrivi ad un punto in cui è troppo tardi per ... Leggi su formatonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Di cheè il tuo? Lo sapete che non tutti sono uguali? Come la pulizia dei denti e del viso anche quelle delle orecchie è indispensabile. Pochi sanno però che ilcontenuto all’interno delle nostre orecchie oltre ad essere importante,anche le condizioni diche abbiamo. Infatti, esistono diversi colori e ognuno corrisponde a qualcosa. Quando dobbiamo allora preoccuparci? Andiamo a vedere insieme tutti i consigli.(web): quanto è importante tenere sotto controllo ile l’odore Quello che consigliano i medici prima di tutto è la prevenzione. In ogni caso, per ogni parte del nostro corpo è sempre meglio prevenire prima che si arrivi ad un punto in cui è troppo tardi per ...

Epesses59Tigre : RT @FMB9977: @realDonadelLuca Parenzo ? quello che mangia il suo cerume per spararle grosse ? grande professionista delle cazzate dette con… - Mirkosway74 : RT @FMB9977: @realDonadelLuca Parenzo ? quello che mangia il suo cerume per spararle grosse ? grande professionista delle cazzate dette con… - Mauro1x3 : RT @FMB9977: @realDonadelLuca Parenzo ? quello che mangia il suo cerume per spararle grosse ? grande professionista delle cazzate dette con… - PietroSiffi : RT @FMB9977: @realDonadelLuca Parenzo ? quello che mangia il suo cerume per spararle grosse ? grande professionista delle cazzate dette con… - francescoburra3 : RT @FMB9977: @realDonadelLuca Parenzo ? quello che mangia il suo cerume per spararle grosse ? grande professionista delle cazzate dette con… -