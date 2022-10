CdS – “Barcellona, Jordi Alba verso l’addio a gennaio: la Juve ci pensa” (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 21:23:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: L’avvento di Xavi sulla panchina del Barcellona è coinciso con il significativo ringionvanimento della formazione tipo dei blaugrana. Dopo aver completato il lancio definitivo di talenti già consacrati come Gavi e Pedri, l’ex regista delle ere d’oro Guardiola e Luis Enrique non ha esitato a ridurre il minutaggio di bandiere come Gerard Piqué e Jordi Alba, ormai retrocessi al ruolo di rincalzi. Guarda la gallery Infortunio, quanto mi costi? I milioni persi dai club di Serie A “Juve, spunta l’idea Jordi Alba” L’esterno sinistro, in particolare, chiuso dall’esplosione di Alejandro Balde, ha disputato appena tre partite nel primo scorcio di campionato. Reduce da un prolungamento di un anno del ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 21:23:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: L’avvento di Xavi sulla panchina delè coinciso con il significativo ringionvanimento della formazione tipo dei blaugrana. Dopo aver completato il lancio definitivo di talenti già consacrati come Gavi e Pedri, l’ex regista delle ere d’oro Guardiola e Luis Enrique non ha esitato a ridurre il minutaggio di bandiere come Gerard Piqué e, ormai retrocessi al ruolo di rincalzi. Guarda la gallery Infortunio, quanto mi costi? I milioni persi dai club di Serie A “, spunta l’idea” L’esterno sinistro, in particolare, chiuso dall’esplosione di Alejandro Balde, ha disputato appena tre partite nel primo scorcio di campionato. Reduce da un prolungamento di un anno del ...

