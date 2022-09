Calciomercato.com – Milan, i due dubbi di Pioli verso l’Empoli. Idee chiare su De Ketelaere | Primapagina (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 23:30:00 Fermi tutti! “Non ho modo di fare esperimenti ora e finché vedrò una squadra che crea e sta bene in campo non c’è necessità di cambiare”. Così Stefano Pioli ha dato qualche indizio sulla formazione con cui il Milan affronterà l’insidiosa trasferta di Empoli. Non c’è spazio per inventare, specie alla vigilia di un mini tour de force e alla luce delle assenze delle ultime settimane per gli impegni con le Nazionali. Avanti con il consolidato 4-2-3-1, tra certezze e ultimi ballottaggi. SI RIVEDE LEAO, CERTEZZE GIROUD E CDK – Certezze che portano il nome e il cognome di Olivier Giroud. Il bomber, fresco 36enne, è costretto agli straordinari, considerando anche le due partite disputate con la Nazionale francese (Austria e Danimarca) saranno 10 le gare consecutive da titolare per l’ex Arsenal e Chelsea. D’altronde, le alternative per ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 23:30:00 Fermi tutti! “Non ho modo di fare esperimenti ora e finché vedrò una squadra che crea e sta bene in campo non c’è necessità di cambiare”. Così Stefanoha dato qualche indizio sulla formazione con cui ilaffronterà l’insidiosa trasferta di Empoli. Non c’è spazio per inventare, specie alla vigilia di un mini tour de force e alla luce delle assenze delle ultime settimane per gli impegni con le Nazionali. Avanti con il consolidato 4-2-3-1, tra certezze e ultimi ballottaggi. SI RIVEDE LEAO, CERTEZZE GIROUD E CDK – Certezze che portano il nome e il cognome di Olivier Giroud. Il bomber, fresco 36enne, è costretto agli straordinari, considerando anche le due partite disputate con la Nazionale francese (Austria e Danimarca) saranno 10 le gare consecutive da titolare per l’ex Arsenal e Chelsea. D’altronde, le alternative per ...

