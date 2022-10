Beach Volley: Nicolai-Cottafava volano in semifinale al Pro Tour di Parigi (Di sabato 1 ottobre 2022) Parigi – Grazie alla bellissima vittoria per 2-0 (21-19, 21-19) sugli olandesi Immers/Boermans, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno ottenuto l’accesso alla semifinale del torneo Elite 16 del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Parigi. Una gara di carattere per gli azzurri che hanno dimostrato una certa superiorità e sono stati bravi a imporre il proprio ritmo nei momenti chiave del match. Nel primo set gli azzurri sono partiti subito forte (8-4) imponendo il proprio gioco. Con il passare delle azioni Paolo e Samuele sono stati bravi a gestire il vantaggio e chiudere il set in proprio favore 21-19. La seconda frazione ha visto nuovamente protagonista il duo tricolore che è partito con il piglio giusto (10-8). Nella fase centrale del set gli olandesi hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022)– Grazie alla bellissima vittoria per 2-0 (21-19, 21-19) sugli olandesi Immers/Boermans, Paoloe Samuelehanno ottenuto l’accesso alladel torneo Elite 16 delPro2022 in corso di svolgimento a. Una gara di carattere per gli azzurri che hanno dimostrato una certa superiorità e sono stati bravi a imporre il proprio ritmo nei momenti chiave del match. Nel primo set gli azzurri sono partiti subito forte (8-4) imponendo il proprio gioco. Con il passare delle azioni Paolo e Samuele sono stati bravi a gestire il vantaggio e chiudere il set in proprio favore 21-19. La seconda frazione ha visto nuovamente protagonista il duo tricolore che è partito con il piglio giusto (10-8). Nella fase centrale del set gli olandesi hanno ...

