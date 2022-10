Alluvione a Formia: il Sindaco richiede lo Stato di calamità naturale (Di sabato 1 ottobre 2022) Formia – “Esprimo la mia piena e sincera solidarietà e disponibilità a tutti i cittadini colpiti da questa emergenza. Invito tutti ad usare massima prudenza e a prestare particolare attenzione, specialmente nelle ore in cui si dovessero verificare delle piogge intense. Ho incontrato alcuni componenti delle famiglie che sono ospitate presso una struttura ricettiva, per portare loro un messaggio di vicinanza e di presenza. Mi preme sottolineare che ho avuto da parte di tutte le forze politiche una grande disponibilità e insieme affronteremo questo problema che ci pone davvero davanti a delle scelte importanti che è necessario assumere”. Lo dichiara in una nota stampa il Sindaco Gianluca Taddeo. “Ieri mattina, 30 settembre 2022, – spiega il Sindaco – insieme al vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e al consigliere regionale ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022)– “Esprimo la mia piena e sincera solidarietà e disponibilità a tutti i cittadini colpiti da questa emergenza. Invito tutti ad usare massima prudenza e a prestare particolare attenzione, specialmente nelle ore in cui si dovessero verificare delle piogge intense. Ho incontrato alcuni componenti delle famiglie che sono ospitate presso una struttura ricettiva, per portare loro un messaggio di vicinanza e di presenza. Mi preme sottolineare che ho avuto da parte di tutte le forze politiche una grande disponibilità e insieme affronteremo questo problema che ci pone davvero davanti a delle scelte importanti che è necessario assumere”. Lo dichiara in una nota stampa ilGianluca Taddeo. “Ieri mattina, 30 settembre 2022, – spiega il– insieme al vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e al consigliere regionale ...

