Accordi separati tra Berlino e Parigi: così il gas brucia l'Europa (Di sabato 1 ottobre 2022) Il tetto al prezzo del gas è un tormentone che va avanti da prima dell'estate. Ogni volta sembra che ci sia qualche possibilità di introdurlo, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: non c'è accordo tra i 27 Stati membri. Come sulla ricollocazione dei migranti e sulla flessibilità nei conti pubblici, è l'ennesima dimostrazione che nella Ue ognuno fa da sé. La Germania, Paese guida dell'Unione europea, si rifiuta di dimostrarsi solidale con gli altri. Il fronte a guida tedesca che si oppone al "price cap" è composto da una dozzina di Paesi. I più intransigenti sono Olanda, Danimarca, Austria, Svezia e Lussemburgo. Il cancelliere Olaf Scholz pretende che Roma non crei problemi. Deve solo allinearsi. Commentando il voto di domenica scorsa, il cancelliere sottolinea che «l'Italia è un paese molto pro-Europa, con cittadini molto pro-Europa». Perciò, ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Il tetto al prezzo del gas è un tormentone che va avanti da prima dell'estate. Ogni volta sembra che ci sia qualche possibilità di introdurlo, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: non c'è accordo tra i 27 Stati membri. Come sulla ricollocazione dei migranti e sulla flessibilità nei conti pubblici, è l'ennesima dimostrazione che nella Ue ognuno fa da sé. La Germania, Paese guida dell'Unione europea, si rifiuta di dimostrarsi solidale con gli altri. Il fronte a guida tedesca che si oppone al "price cap" è composto da una dozzina di Paesi. I più intransigenti sono Olanda, Danimarca, Austria, Svezia e Lussemburgo. Il cancelliere Olaf Scholz pretende che Roma non crei problemi. Deve solo allinearsi. Commentando il voto di domenica scorsa, il cancelliere sottolinea che «l'Italia è un paese molto pro-, con cittadini molto pro-». Perciò, ...

tempoweb : Accordi separati tra #Germania e Francia: così il gas brucia l'#Europa #Russia #1ottobre @dar_martini… - DragoDella : RT @LucaG16172888: Quando era senatore degli USA, Biden ha cercato di imporre un piano per dividere l'Iraq in 3 stati separati. Divenuto vi… - LucaG16172888 : Quando era senatore degli USA, Biden ha cercato di imporre un piano per dividere l'Iraq in 3 stati separati. Divenu… - AgrandeAt : @szampa56 A parte che il conto è fasullo, non è colpa mia se Letta non è stato capace di convocare insieme allo ste… - SaffronHorizon : RT @AlessandroGioe_: «Parliamo di accordi separati. Separati ma compatibili» (#EnricoLetta annuncia l’accordo tra #pdnetwork, #Verdi e #S… -

Putin annette quattro regioni ucraine: ora negoziato La firma in tavoli separati - da una parte il presidente russo Vladimir Putin e dall'altra i leader filorussi delle ... Il presidente Putin ha firmato accordi sull'ingresso di tutte e quattro le regioni ... Al Cremlino proclamata l'annessione delle regioni ucraine occupate La firma in tavoli separati e poi tutti in fila ad ascoltare l'inno russo, e ancora con le mani giunte in avanti e alla ... Il presidente Putin ha firmato accordi sull'ingresso di tutte e quattro le ... FIRSTonline Il gas brucia l'Europa, accordi separati tra Germani e Francia: niente solidarietà Il tetto al prezzo del gas è un tormentone che va avanti da prima dell'estate. Ogni volta sembra che ci sia qualche possibilità di ... La firma in tavoli- da una parte il presidente russo Vladimir Putin e dall'altra i leader filorussi delle ... Il presidente Putin ha firmatosull'ingresso di tutte e quattro le regioni ...La firma in tavolie poi tutti in fila ad ascoltare l'inno russo, e ancora con le mani giunte in avanti e alla ... Il presidente Putin ha firmatosull'ingresso di tutte e quattro le ... Enel, Putin autorizza cessione asset russi a Lukoil e Gazprombank-Frezia per 137 milioni di euro Il tetto al prezzo del gas è un tormentone che va avanti da prima dell'estate. Ogni volta sembra che ci sia qualche possibilità di ...