Wijnaldum | la Roma tratterà per uno sconto con il PSG

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’olandese è attualmente fermo per infortunio.e lapotrebbero comunque proseguire insieme in futuro, con il PSG disposto a concedere sconti sul riscatto Georginione avrà almeno fino a febbraio con il suo infortunio, ma intanto lainizia a pensare se riscattarlo o meno. A gennaio ci sarà un incontro con L'articolo

Romagialloross4 : ?? #ASRoma, #Wijnaldum sorridente lavora per il recupero: cyclette senza tutore ?? - ilRomanistaweb : ???? FOTO - #Wijnaldum continua il suo percorso di recupero Il centrocampista olandese ha pubblicato un video sui soc… - sportli26181512 : Roma, Wijnaldum pedala e sorride su Instagram. I tempi di recupero: Pedala e sorride. Con una fasciatura più legger… - siamo_la_Roma : ?? #Wijnaldum pedala verso il recupero ?? L'olandese sorridente in cyclette ?? Il VIDEO pubblicato su Instagram… - forzaroma : #Wijnaldum ritrova il sorriso: fasciatura leggera e cyclette. I tempi di recupero #ASRoma -

... prende dunque forma lache davvero lo Special One aveva in mente, anche se resta sempre fuori(come sappiamo) che sarà sostituito da Cristante. Dybala comunque non è ancora certissimo ...Commenta per primo Pedala e sorride. Con una fasciatura più leggera che fa trapelare ottimismo. Giniquesta mattina, nel solito centro di recupero a Rotterdam, si è ripreso mentre pedalava spedito sulla cyclette postando poi la storia su Instagram. Senza quel tutore gigantesco apparso una ...L'olandese è attualmente fermo per infortunio. Wijnaldum e la Roma potrebbero comunque proseguire insieme in futuro, con il PSG ...Nella mattinata di venerdì, il giocatore giallorosso si è ripreso mentre pedalava spedito sulla cyclette e poi ha postato la storia su Instagram. (da gwijnaldum Instagram) ...