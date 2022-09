Ultime Notizie – Annessioni Russia, von der Leyen: “Discorso Putin non cambia nulla” (Di venerdì 30 settembre 2022) “L’annessione illegale proclamata da Putin non cambierà nulla”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, si esprime così su Twitter dopo la firma dei trattati con cui il presidente russo Vladimir Putin formalizza l’annessione di 4 regioni sottratte all’Ucraina. “Tutti i territori occupati illegalmente dagli invasori russi sono terra ucraina e saranno sempre parte di questa nazione sovrana”, aggiunge. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) “L’annessione illegale proclamata danon cambierà”. Ursula von der, presidente della Commissione europea, si esprime così su Twitter dopo la firma dei trattati con cui il presidente russo Vladimirformalizza l’annessione di 4 regioni sottratte all’Ucraina. “Tutti i territori occupati illegalmente dagli invasori russi sono terra ucraina e saranno sempre parte di questa nazione sovrana”, aggiunge. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

