TS – “Faremo sentire la nostra voce” (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 23:13:39 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: TORINO – Più potere ai giocatori. Questo l’obiettivo del nuovo Global Player Council (GPC) lanciato oggi da FifPro con l’obiettivo di mettere i calciatori professionisti (uomini e donne) al centro del processo decisionale nel calcio internazionale. Il consiglio, composto da 29 membri, aiuterà la FifPro e le sue 66 federazioni nazionali affiliate a rappresentare i calciatori nei negoziati su questioni globali che li riguardano direttamente, inclusi il calendario delle partite internazionali, gli standard occupazionali, l’uso dei dati personali e l’abuso dei social media. C’è anche Vidal Il gruppo di giocatori, che ieri ha tenuto la prima riunione in videochiamata, ha accettato di continuare i lavori del consiglio inaugurale lanciato nel 2019. Si incontreranno regolarmente, in videochiamata o di persona. I ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 23:13:39 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: TORINO – Più potere ai giocatori. Questo l’obiettivo del nuovo Global Player Council (GPC) lanciato oggi da FifPro con l’obiettivo di mettere i calciatori professionisti (uomini e donne) al centro del processo decisionale nel calcio internazionale. Il consiglio, composto da 29 membri, aiuterà la FifPro e le sue 66 federazioni nazionali affiliate a rappresentare i calciatori nei negoziati su questioni globali che li riguardano direttamente, inclusi il calendario delle partite internazionali, gli standard occupazionali, l’uso dei dati personali e l’abuso dei social media. C’è anche Vidal Il gruppo di giocatori, che ieri ha tenuto la prima riunione in videochiamata, ha accettato di continuare i lavori del consiglio inaugurale lanciato nel 2019. Si incontreranno regolarmente, in videochiamata o di persona. I ...

NicolaMorra63 : #JulianAssange #FreeAssange #Journalismisnotacrime Il 29 a Roma, alle 18.30, anche con collegamento da Bruxelles,… - Luxgraph : Chiellini e Gama nel Consiglio Mondiale FifPro: 'Faremo sentire la nostra voce' - NienteQ : @la_bongia Eh la vita a volte crea disgrazie tragiche, ma non ti preoccupare che ti riprenderai e sarai più forte d… - ma_cri670913 : @sole24ore Non so come faranno o come faremo a sentire quello che sta scioccamente dicendo col rumore di tutte quel… - regyone1 : Forza #MarcoBellavia reagisci ti faremo sentire la nostra vicinanza!! Non meriti quello che #GiovanniCiacci e gli a… -