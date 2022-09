Tiziano Ferro duetta con thasup | “genio del presente e del futuro”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Esce il nuovo album di, all’interno numerosi duetti di cui anche uno con l’amato artista di Latina.consulle note di R()t()nda, Rotonda, mentre in radio ha il nuovo singolo: La Vita Splendida. Un ritorno in grande stile, quello di, che oggi festeggia il primo posto in radio. Dopo anni di silenzio, l’artista torna in scena e i fan gli confermano l’affetto di sempre. La sua è la canzone più trasmessa dalle radio in Italia e tra le più apprezzate dell’autunno. La Vita Splendida vanta la firma di Brunori Sas e apre la strada al nuovo progetto discografico diin uscita a novembre. Si intitola Il Mondo è Nostro e ha già una data di uscita.ne ha parlato come l’album più ...

Da Sfera, Rondodasosa, Lazza e Rkomi, musicalmente affini a thasup, potrebbe esserci spazio per qualche nome a sorpresa (tra le ipotesi, Mara Sattei e) che renderebbe ancora più ...Sanremo 2023:tra i ritorni con Paola e Chiara, debutto per LDA/Il cast Seppur non ufficializzato come nuovo singolo in cantiere da parte del duo di Amici 21, Cado é prontamente ... Tiziano Ferro, "La vita è splendida" è il brano più suonato dalle radio italiane: il nuovo album "Il mondo è nostro" esce l'11 novembre ‘La vita splendida’ di Tiziano Ferro è il brano più programmato dalle radio italiane, come testimonia la classifica stilata ogni settimana da Earone. “Non so se è caso, fortuna, se me lo merito. E ...A distanza di alcuni anni dall’uscita del singolo Guarda l’alba, la voce di Tiziano Ferro ha di nuovo incontrato quella della già citata Carmen Consoli. Risultato Una delle canzoni più note ...