Tale e quale show 2022 | Gilles Rocca è Ultimo video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 30 settembre 2022) Nella puntata del 30 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’attore e modello, nonché vincitore di Ballando con le stelle,, nei panni dicon il brano sanremese I tuoi particolari. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Un ottimo esordio per, con una buona somiglianza vocale ed una buona performance generale. Non vediamo l’ora di rivederlo con altri personaggi da imitare. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi ...