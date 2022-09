Selinunte, rinascono le colonne del tempio più grande: un progetto da 5 milioni di euro (Di venerdì 30 settembre 2022) Al lavoro per un anno un team di esperti che dovrà ricostruire i pilastri alti sedici metri, perché tornino a svettare nel parco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 settembre 2022) Al lavoro per un anno un team di esperti che dovrà ricostruire i pilastri alti sedici metri, perché tornino a svettare nel parco ...

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Rinascono le tre colonne del Tempio di Selinunte. Un team di super esperti già al lavoro per la tu… - MediasetTgcom24 : Selinunte, rinascono le colonne del tempio più grande: un progetto da 5 milioni di euro #tempioG #sicilia… - ANSA_med : A Selinunte rinascono le colonne del tempio più grande. Super esperti già al lavoro per tutela. Dalla Regione 5 mil… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: ESCLUSIVA ANSA | Rinascono le tre colonne del Tempio di Selinunte. Un team di super esperti già al lavoro per la tutela.… - ciaktelesud : Selinunte, rinascono 3 giganti colonne del tempio più grande #Attualità #arte #colonne #Selinunte #tempio -