Scorie nucleari nella Tuscia, a Montalto di Castro l'incontro per impedire il Deposito nazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Montalto – "Deposito nazionale delle Scorie nucleari nella Tuscia? No grazie". Le parole sono della presidente di Italia Nostra Onlus – Sezione Etruria di Tarquinia, Montalto di Castro e Canino, Marzia Marzoli, a fronte della notizia che Sogin (Società Gestione Impianti nucleari) avrebbe confermato tutti i 22 siti individuati nella provincia di Viterbo, ritenendoli idonei a ospitare la struttura. "Mercoledì 5 ottobre, dalle 16,30 alle 18,30, terremo al complesso San Sisto di Montalto di Castro un incontro pubblico delle associazioni ambientaliste e dei comitati sul tema del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi e della Carta ...

