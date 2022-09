RB Leipzig vs VfL Bochum – pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’RBpunta a tornare a vincere quando sabato 1 ottobre ospiterà il VfLin Bundesliga. Gli ospiti, invece, hanno finalmente interrotto la loro striscia di sconfitte dopo il pareggio per 1-1 contro l’FC Koln prima della pausa internazionale. Il calcio di inzio di RBvs VfLè previsto alle 15:30 Anteprima della partita RBvs VfL: a che punto sono le due squadre RBL’inizio della campagna di campionato del Lipsia è stato incredibilmente discontinuo, con due pareggi seguiti da due vittorie e tre sconfitte in un modo frustrante e incoerente. La sconfitta per quattro reti a testa contro Eintracht Francoforte e Shakhtar Donetsk nel giro di quattro giorni ha portato alla fine del regno di Domenico Tedesco, mentre ...

