universo_astro : @Adnkronos Che titolo stupido. Sembra antiamericano. E incita i complottisti. Putin è un pazzo. Questo dovevate dire chiaro - gercci1 : RT @gercci1: Ipocrita mentre Parolin abbracciava sorridente Lavrov!Spiega a Ucraina ma tutta Europa sotto minaccia Atomica di Putin e omolo… - gercci1 : Ipocrita mentre Parolin abbracciava sorridente Lavrov!Spiega a Ucraina ma tutta Europa sotto minaccia Atomica di Pu… -

Libero Tv

"Noi siamo diventati più forti: la forza è nella verità" perchè "siamo insieme". Lo ha detto il presidente russo Vladimirintervenendo al concerto sulla Piazza rossa trasmesso dalla televisione russa in tutto il paese e organizzato dal Cremlino. "La Russia apre non solo le porte, ma anche il cuore" ai nuovi ...L'Italia intraprende questa strada Con questa Costituzione Ripudiare la guerra è fermare! ... "Ragazzi -- vivete nel tempo e nello spazio reale! Conservate questa identità!" E l'appello ... Putin incita la Piazza Rossa: "La vittoria sarà nostra (askanews) - "Noi siamo diventati più forti: la forza è nella verità" perchè "siamo insieme". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al concerto sulla Piazza rossa trasmesso dalla ...Una donna ha ucciso la figlia e ha provato a togliersi la vita dopo che il marito, Ramin Aliev, era stato mobilitato da Vladimir Putin per andare a combattere la guerra contro ...