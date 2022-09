Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Non volete ascoltare i miei messaggi” (Di venerdì 30 settembre 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio scelto per oggi, ci trasmette tutta la sofferenza di una Mamma che è molto preoccupata per i suoi figli. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento L'articolo Medjugorje messaggio della Regina della Pace: “Non volete ascoltare i miei messaggi” proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 30 settembre 2022) La Madonna anel suoscelto per oggi, ci trasmette tutta la sofferenza di una Mamma che è molto preoccupata per i suoi figli. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento L'articolo: “Non” proviene da La Luce di Maria.

Fattivostri1 : MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE A MARIJA DI MEDJUGORJE - 25 SETTEMBRE ... - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Vi ho scelto in modo speciale” - zazoomblog : Medjugorje Messaggio della Regina della Pace: “Vi ho scelto in modo speciale” - #Medjugorje #Messaggio #della… - ALisimberti : RT @RadioMariaITA: ????Carissimi, è OnLine la telefonata di MARIJA DA MEDJUGORJE IN DIRETTA CON P. LIVIO per il messaggio della REGINA DEL… - KattInForma : Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Digiunate e pregate” -