L' Ue si spacca sul tetto del gas L' Italia minaccia di chiudere i rubinetti

(Di venerdì 30 settembre 2022) La situazione a livello internazionale si complica sempre di più, la crisi energetica sta mettendo in ginocchio le Borse mondiali e l'Europa è sempre piùta al suo interno. L'ultimo Consiglio Ue del presidente Draghi che si terrà a Praga nel weekend si preannuncia come un appuntamento chiave per il prossimo futuro dopo la decisione presa ieri dalla Germania di mettere 200 mld sul caro bollette mostrando al resto dell'Europa la chiara intenzione di voler fare da sola, spalleggiata dall'Olanda. "La Germania sbaglia. La soluzione resta ilal prezzo del gas". Draghi - si legge sul Corriere della Sera - conosce bene i tedeschi per averli frequentati. Da marzo insisteva perché l’Unione applicasse il price cap e con il passare del tempo ha intuito che sarebbe stato arduo raggiungere l’obiettivo. La prova l’ha avuta ieri, con lo «scudo» deciso da ...

Oggi il Consiglio straordinario Energia, ma 'il price cap non ètavolo'. Intanto il governo tedesco ribadisce il no a un tetto ...Le spaccatureprice cap Il nodo, in questo momento, appare la differenza di vedutetipo di tetto al prezzo del gas. Per alcuni Paesi, in special modo i 15 firmatari di una lettera a Bruxelles ...Berlino è contraria, altri Paesi, tra cui l'Italia, a favore di un tetto generalizzato al gas importato. Per l'Ue non si possono trattare gli altri fornitori come la Russia ...La decisione della Germania di fare da sola e mettere uno scudo di 200 mld sul caro bollette ha generato un allarmante tutti contro tutti in Ue ...