(Di venerdì 30 settembre 2022) Enrico Letta vuole un partito nuovo, con nome e simboli nuovi, e regole vecchie. “Quello che ha in progetto lo abbiamo già visto vent’anni fa”, dice Arturo Parisi. E Massimo Cacciari: “Non è credibile se non se ne vanno anche i capetti”

HuffPostItalia : La restaurazione. Andare oltre il Pd, per rifare i Ds -

L'HuffPost

... l'attesa paziente dei cani, sapersi riempire la giornata con un tramonto, pane e olio [...]...quest'ultima categoria un disperato tentativo di rigenerare il mondo attraverso la...... con la progressivaverso i lidi sicuri si va avanti un po' col pilota automatico: ... e da molti invece che un climax prestigioso viene preso come un momento pausa peral bagno o ... La restaurazione. Andare oltre il Pd, per rifare i Ds Enrico Letta vuole un partito nuovo, con nome e simboli nuovi, e regole vecchie. “Quello che ha in progetto lo abbiamo già visto vent’anni fa”, dice Parisi. E ...