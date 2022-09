La lettera di Enrico Letta per un nuovo Pd Serve un vero Congresso Costituente

(Di venerdì 30 settembre 2022) "Abbiamo bisogno di un. Per questo vi chiedo di partecipare con passione e impegno, accanto ad altri che spero vorranno raggiungerci per fare insieme un percorso che, come proporrò...

liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: 'Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente del nuovo Pd'. Lo scrive il segretario Enrico Letta in una lettera agli… - PDCassanodAdda : Lettera di Enrico Letta agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo PD. “Apertura, opposizion… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente del nuovo Pd'. Lo scrive il segretario Enrico Letta in una letter… - Monicacutrona14 : @EnricoLetta Caro Letta, ha preso troppo alla lettera lo 'stai sereno, Enrico'... fin troppo! - alesi_enrico : kamikaze Geran/Shahid 17 legislatori del Congresso degli Stati Uniti hanno inviato una lettera al Segretario della… -

Oggi,Letta fa un altro slancio di rigore per rimuovere ogni ambiguità sul percorso di ... L'attuale numero uno del Nazareno, in unarivolta alla base Democratica, annuncia che persino il ...ROMA - "Tutti vogliamo un nuovo congresso e una nuova leadership, ma il congresso non sia un casting". In unaai militanti del Pd , il segretarioLetta - che si è ritagliato il ruolo di "traghettatore" del partito al congresso per farsi da parte - chiede una rigenerazione e una rifondazione del ...E sulle nostre spalle c'è oggi la responsabilità di organizzare un'opposizione seria alla destra". Lo scrive Enrico Letta in una lettera agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del ...Ora possiamo farlo, dopo potrebbe essere troppo tardi". Lo afferma il segretario del Pd Enrico Letta in una lettera agli iscritti del partito. "Fermarsi a enunciare le tante, pur legittime, ragioni ...