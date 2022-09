Immaginare il futuro (Di venerdì 30 settembre 2022) Una storia millenaria e un presente pieno di tensioni. Mohammad Tolouei racconta il suo paese, l’Iran, al festival di Internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Una storia millenaria e un presente pieno di tensioni. Mohammad Tolouei racconta il suo paese, l’Iran, al festival di Internazionale. Leggi

emmabonino : Domenica si vota per scegliere il futuro del nostro Paese. Ti chiedo di immaginare un’Italia libera. Spiega a tutti… - RapportoCoop : Facciamo difficoltà ad immaginare il futuro Online le nuove tavole ????????? e la presentazione in video del nuovo Ra… - marc0cristofori : @giospaggio @EnricoLetta @pdnetwork Con Casini, Cottarelli... come non immaginare un futuro radioso!!! - epistocrazia : 1/2 Non siamo costretti a subire il futuro senza poter immaginare alternative: la chiave per il cambiamento è la conoscenza. - manzon_federica : Raccontare la città per immaginare un futuro più attento, più in ascolto, più bello. Gli studenti della… -