"Il Pd? Nulla per le donne": la stilettata della contestatrice anti-Boldrini (Di venerdì 30 settembre 2022) "Non era un attacco personale". La giovane attivista che aveva contestato in piazza la Boldrini spiega le sue ragioni. Poi umilia i dem: "Il Pd ci ha delusi, ci sono contraddizioni evidenti. C'è sinistra e sinistra..." Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) "Non era un attacco personale". La giovane attivista che aveva contestato in piazza laspiega le sue ragioni. Poi umilia i dem: "Il Pd ci ha delusi, ci sono contraddizioni evidenti. C'è sinistra e sinistra..."

fanpage : Meloni riesce ad avere feeling con i ceti popolari del Paese anche perché è da lì che proviene. Il Pd che scaccia c… - DavideTomasello : @shevathas Ormai non mi stupisco più di nulla. Potrebbe anche essere un'operazione volta non a diffamare Meloni ma… - floracozzi : @espressonline Il PD è la fotocopia dei DEM americani. Non ha più nulla di sinistra e la gente lo ha capito. - Ve10VeGhost : RT @SimonellaD: @enzoben43 Una persona intelligente come Lei come fa a non capire che più il centro si autonomizza e più cresce il rischio… - Indiana36307128 : Grande Pucci. ?? Anche se personalmente dopo 10 anni di PD a me non dispiace per nulla, maledette zecche. -