Il messaggio dei tifosi del Bayern: 'Solidarietà alla rivoluzione femminista in Iran'

Durante la vittoria del Bayern Monaco all'Allianz Arena contro il Leverkusen, i tifosi dei padroni di casa hanno esposto uno striscione...

