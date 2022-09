I 27 leader Ue disconoscono l’annessione | “Rafforzeremo le misure restrittive contro la Russia”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 30 settembre 2022) Poco fa attraverso una nota firmata a nome dei 27 Paesi Ue, il Consiglio europeo ha duramente commentato l’annuncio del presidente Putin, circadelle 4 regioni ‘sottratte’ all’Ucraina. La condanna Ue: “Respingiamo e condanniamo con forza ed in modo inequivocabileillegale da parte della” Dunque nella nota viene specificato che “Idei 27 Paesi della Ue condannano le annessioni illegali alladelle quattro regioni occupate ucraine, e affermano che non le riconosceranno mai“. Quindi si lege ancora nella nota, “Respingiamo e condanniamo con forza ed in modo inequivocabileillegale da parte delladelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson“. La condanna Ue: “La...