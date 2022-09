Giovanni Ciacci è una furia contro Marco Bellavia: “Schifo! Vergognati” (Di venerdì 30 settembre 2022) Prima di entrare al GF Vip Giovanni Ciacci ha rivelato su Chi di essere sieropositivo. Ieri sera nella quarta puntata del reality Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento dell’HIV ed è intervenuto anche un medico. Durante le nomination Marco Bellavia ha votato proprio Giovanni Ciacci e la motivazione che ha trovato non è stata delle migliori: “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia“. Apriti cielo, spalancati terra, Ciacci è diventato una furia: “Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?” Giovanni Ciacci si scaglia contro Marco Bellavia: “Cose ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022) Prima di entrare al GF Vipha rivelato su Chi di essere sieropositivo. Ieri sera nella quarta puntata del reality Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento dell’HIV ed è intervenuto anche un medico. Durante le nominationha votato proprioe la motivazione che ha trovato non è stata delle migliori: “Nulladi lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia“. Apriti cielo, spalancati terra,è diventato una: “Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?”si scaglia: “Cose ...

GrandeFratello : Giovanni Ciacci è il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa di #GFVIP: questa sera è pronto a raccont… - GrandeFratello : Antonella Fiordelisi VS. Giovanni Ciacci! L'opinione di Guenda è d'obbligo ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagi… - GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - litspi4 : RT @Lemon____G: Il pelato in puntata 'GIOVANNI LA TUA STORIA E' IMPORTATE, DOBBIAMO CONDIVIDERLA, VA RACCONTATA' Marco: Giovanni mi dispia… - Lemon____G : Il pelato in puntata 'GIOVANNI LA TUA STORIA E' IMPORTATE, DOBBIAMO CONDIVIDERLA, VA RACCONTATA' Marco: Giovanni m… -