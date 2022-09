Folle | delirante | poi ci si chiede perché Parenzo insulta? Un disastro | cosa scorda | Video

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il ripescaggio di Umberto Bossi dopo un errore del Viminale ha tenuto banco nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Tra gli ospiti David, a cui la conduttrice ha chiesto: "Hai capito il flipper?". Il giornalista, allora, si è scagliato contro la legge elettorale in vigore, il Rosatellum: "È una legge elettorale del cavolo,, che nessuno vuole e nessuno ha capito. Poi ci sici sia quell'assenteismo dalle urne. Magari per l'offerta politica, ma anchese tu non capisci chi voti evoti... la legge elettorale deve essere trasparente, semplice, facile, immediata, quella migliore secondo me è quella dei sindaci, ma questo è tutto un altro discorso". Peccato però che quella legge elettorale sia ...

Myrta Merlino 'striglia' David Parenzo: "Non ti ho visto attento, sei arrivato in ritardo, ti sei messo col telefonino..." Umberto Bossi 'salvato' dal flipper, Myrta Merlino a David Parenzo: "Hai capito il flipper", "È una legge elettorale del cavolo, folle, delirante, che nessuno vuole e nessuno ha capito. Poi ci si chi ...