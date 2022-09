F1: Sainz, 'sarà una lotta serrata per la vittoria' (Di venerdì 30 settembre 2022) Singapore, 30 set. - (Adnkronos) - "Questa prima giornata in pista a Singapore è stata intensa. Siamo riusciti a completare il programma ma abbiamo anche dovuto fare i conti con diverse problematiche legate al bilanciamento e alla messa a punto". Queste le parole di Carlos Sainz dopo le prime due sessioni di prove libere del Gp di Singapore dove ha realizzato il miglior tempo. "Nella prima sessione non eravamo molto contenti ma le sensazioni sono migliorate nella seconda ora di libere -aggiunge lo spagnolo della Ferrari-. Dobbiamo lavorare parecchio e cercare ancora della prestazione, specie in configurazione gara. Credo ci aspetti una lotta molto serrata per le prime posizioni e per questo sarà importante sfruttare ogni aspetto del fine settimana". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Singapore, 30 set. - (Adnkronos) - "Questa prima giornata in pista a Singapore è stata intensa. Siamo riusciti a completare il programma ma abbiamo anche dovuto fare i conti con diverse problematiche legate al bilanciamento e alla messa a punto". Queste le parole di Carlosdopo le prime due sessioni di prove libere del Gp di Singapore dove ha realizzato il miglior tempo. "Nella prima sessione non eravamo molto contenti ma le sensazioni sono migliorate nella seconda ora di libere -aggiunge lo spagnolo della Ferrari-. Dobbiamo lavorare parecchio e cercare ancora della prestazione, specie in configurazione gara. Credo ci aspetti unamoltoper le prime posizioni e per questoimportante sfruttare ogni aspetto del fine settimana".

assilemamore : @_rik46 Secondo me ci sarà una gara pazza tra bandiere rosse e gialle quindi dico Carlos Sainz Lewis Hamilton Sergio Perez - motorboxcom : #F1 Dopo quanto vissuto a Zandvoort, #Sainz torna a chiedere a gran voce delle modifiche per evitare incidenti in p… - Luxgraph : Ferrari, Sainz: 'Metteremo in difficoltà la Red Bull, sarà un weekend impegnativo' - giuseppeJ1306 : @RikiClob È possibile certo, ma il 2023 ripeto sarà molto molto importante, la Ferrari deve fare chiarezza internam… - edicolasportiva : F1, Sainz si allena in sauna per il GP di Singapore: 'Sarà la gara più dura'. VIDEO -

F1 Gp Singapore: Ferrari ok, Leclerc e Sainz sognano. Caos Red Bull Sainz, il migliore in pista oggi, resta cauto ai microfoni di Sky: "Tutto sommato è stato un ... Dobbiamo sistemare alcune cose, per le qualifiche sarà una battaglia serrata . Non siamo ancora dove ... F1 GP Singapore 2022, Russell: 'Trovare il ritmo giusto è fondamentale' ...si posiziona in 3con George Russell che segue le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le ... Sono abbastanza fiducioso per domani anche se siamo consapevoli che non sarà semplice' . L'inglese ... La Svolta , il migliore in pista oggi, resta cauto ai microfoni di Sky: "Tutto sommato è stato un ... Dobbiamo sistemare alcune cose, per le qualificheuna battaglia serrata . Non siamo ancora dove ......si posiziona in 3con George Russell che segue le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos. Le ... Sono abbastanza fiducioso per domani anche se siamo consapevoli che nonsemplice' . L'inglese ... Ultimo'ora: F1: Sainz, 'sarà una lotta serrata per la vittoria'