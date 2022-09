F1, orario qualifiche 1 ottobre: programma GP Singapore 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la giornata odierna ha avuto ufficialmente inizio il Gran Premio di Singapore 2022 di Formula 1 in quel di Marina Bay, una splendida cornice che ospiterà un altrettanto affascinante GP, quando manca sempre meno al termine della stagione. Domani, invece, con le qualifiche in programma alle ore 15:00 verrà stabilita la griglia di partenza della gara di domenica, che metterà in palio importanti punti in classifica soprattutto per Max Verstappen, ormai prossimo alla conquista del titolo mondiale. Le qualifiche di domani saranno visibili in diretta televisiva su SkySportUno (canale 201 di Sky), SkySportF1 (canale 207) e SkySport4k (canale 213) e in streaming su SkyGo e NOW Tv; d’altro canto, saranno trasmesse in chiaro su TV8 (e streaming TV8.it) alle ore 18:30. F1, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la giornata odierna ha avuto ufficialmente inizio il Gran Premio didi Formula 1 in quel di Marina Bay, una splendida cornice che ospiterà un altrettanto affascinante GP, quando manca sempre meno al termine della stagione. Domani, invece, con leinalle ore 15:00 verrà stabilita la griglia di partenza della gara di domenica, che metterà in palio importanti punti in classifica soprattutto per Max Verstappen, ormai prossimo alla conquista del titolo mondiale. Ledi domani saranno visibili in diretta televisiva su SkySportUno (canale 201 di Sky), SkySportF1 (canale 207) e SkySport4k (canale 213) e insu SkyGo e NOW Tv; d’altro canto, saranno trasmesse in chiaro su TV8 (eTV8.it) alle ore 18:30. F1, ...

