F1: Horner, 'noi obiettivo facile su cui puntare il dito ma siamo tranquilli e fiduciosi' (Di venerdì 30 settembre 2022) Singapore, 30 set. - (Adnkronos) - "E' il primo anno che abbiamo questo nuovo regolamento, essendo nuovo si possono creare delle incomprensioni. La Fia sta lavorando per venirne a capo. Noi siamo un obiettivo facile su cui puntare il dito, ma siamo tranquilli e fiduciosi riguardo a ciò che abbiamo presentato". Così il team principal della Red Bull, Christian Horner, sulle accuse di violazione del budget cap nella scorsa stagione. La Federazione sta effettuando verifiche sulla vicenda e gli esiti potrebbero arrivare la prossima settimana. Non si tratta di un'inchiesta da parte della Fia e l'operazione non riguarda il campionato 2022. "È un processo in corso, ci sono discussioni in corso in cui vengono chiariti alcuni punti.

