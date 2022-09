Djokovic-Pospisil in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Tel Aviv 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Novak Djokovic sfiderà Vasek Pospisil nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Tel Aviv 2022 (cemento indoor). Il numero sette del mondo, che non prendeva parte ad un evento del circuito maggiore da Wimbledon, ha esordito nel migliore dei modi contro lo spagnolo Andujar dopo aver beneficiato di un bye al primo turno. Si troverà di fronte il lucky loser canadese che, dopo essere stato ripescato in tabellone all’ultimo minuto, si è portato a casa due belle vittorie rispettivamente sull’olandese Griekspoor ed il qualificato israeliano Leshem. I precedenti non sembrano dare una grande mano al bombardiere nordamericano. Il computo degli scontri diretti, infatti, parla di un inequivocabile 5-0 in favore del ventuno volte campione Slam (11-0 il bilancio dei set). Servirà l’impresa a Pospisil contro un ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Novaksfiderà Vaseknei quarti di finale del torneo Atp 250 di Tel(cemento indoor). Il numero sette del mondo, che non prendeva parte ad un evento del circuito maggiore da Wimbledon, ha esordito nel migliore dei modi contro lo spagnolo Andujar dopo aver beneficiato di un bye al primo turno. Si troverà di fronte il lucky loser canadese che, dopo essere stato ripescato in tabellone all’ultimo minuto, si è portato a casa due belle vittorie rispettivamente sull’olandese Griekspoor ed il qualificato israeliano Leshem. I precedenti non sembrano dare una grande mano al bombardiere nordamericano. Il computo degli scontri diretti, infatti, parla di un inequivocabile 5-0 in favore del ventuno volte campione Slam (11-0 il bilancio dei set). Servirà l’impresa acontro un ...

